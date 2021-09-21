ضربات كورونا فى المكسيك .. 3.367 إصابة جديدة و262 وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ وكالة "رويترز"، أكدت وزارة الصحة المكسيكية، فى تقريرها عن الوضع الوبائى، إن حصيلة الإصابات الكلية بـ كورونا فى البلاد ارتفعت إلى ثلاثة ملايين و573 ألفًا و44 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 271 ألفًا و765 حالة.

وتعد المكسيك فى المركز الـ 16 عالميًا من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، والرابعة تسجيلًا لـ الوفيات الناجمة عن الجائحة، فيما ذكرت بيانات منفصلة نشرت فى الآونة الأخيرة أن العدد الفعلى لـ ضحايا الفيروس قد يكون أعلى 60% على الأقل من الرقم الرسمى.