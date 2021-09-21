فرنسا تستضيف مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا في نوفمبر المقبل

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، يوم الإثنين، أن بلاده ستستضيف مؤتمرا دوليا حول ليبيا في شهر نوفمبر المقبل.
فرنسا تستضيف مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا في نوفمبر المقبلماكرون وتبون يبحثان الأوضاع في ليبيا والساحل
وأوضح لو دريان أن المؤتمر الذي ستشارك ألمانيا وإيطاليا في الإعداد له، سيعقد في 12 نوفمبر، ويهدف إلى ضمان تنفيذ جدول الانتخابات، وبحث خروج المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا.
ويتزامن إعلان باريس عن المؤتمر الدولي مع استعداد ليبيا لإجراء انتخابات في نهاية ديسمبر المقبل، وبروز خلافات جديدة بين أطراف النزاع الليبي.
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