موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

يترقب جماهير الكرة المصرية موعد مباراة السوبر المصري بين النادي الأهلي وفريق طلائع الجيش ويسعى المارد الأحمر إلى تحقيق اللقب خاصة بعد خسارة بطولة الدوري لصالح غريمه التقليدي نادي الزمالك وحقق النادي الأهلي بطولة كأس السوبر المصري إحدى عشرة مرة بينما على الجانب الآخر يسعى فريق طلائع الجيش إلى إضافة اللقب الأول له من هذه البطولة وقدم نادي الطلائع مستويات جيدة ببطولة الدوري الموسم الماضي مما يجعله منافس صعب يقاتل من أجل تحقيق أول ألقابه ومن المتوقع أن يقوم كل فريق بمشاركة نجوم الصفقات الجديدة خلال أحداث هذا اللقاء ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم موعد مباراة كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس السوبر

يلتقي النادي الأهلي مع فريق طلائع الجيش للعب على لقب كأس السوبر المصري اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت السعودية وسوف يتم نقل أحداث المباراة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت ويكون المعلق عبر القناة الصوتية الأولي المعلق محمد الكواليني بينما يعلق أيمن الكاشف على القناة الصوتية الثانية ويكون حكم المباراة الجزائري مصطفي غربال.

في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول.

في خط الوسط: آليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

في خط الهجوم: محمد شريف وميكيسوني.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي في المباراةتردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لأحداث المباراة

تقوم شبكة قنوات أون تايم سبورت بإذاعة أحاث أهم المباريات المصرية حيث تم إذاعة مباريات بطولة الدوري المصري النسخة الماضية كما تمتلك القناة حقوق البث لمباريات المنتخب الوطني في تصفيات كأس العلم قطر 2022وكانت القناة قد أعلنت من قبل عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي عن التردد الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات والذي جاء كالتالي:

التردد: 11861. معدل الترميز: 27500. معامل الاستقطاب رأسي. معامل تصحيح الخطأ:6/5.

هذا ومن الممكن أن تقوم بتثبيت القناة عبر عبر التلفزيون الأرض من خلال التردد UHF32 فكل ما عليك هو فصل جهاز الريسيفر عن التليفزيون ثم قم بعمل بعمل توليف تلقائي وبحث وسوف يتم تشغيل القناة عبر البث الأرضي.