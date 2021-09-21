مؤشرات أولية بفوز حزب جاستن ترودو فى الانتخابات الكندية

جدة - نرمين السيد - وكان ترودو، قد أعلن فى منتصف أغسطس الماضى، عزمه إجراء انتخابات مبكرة فى 20 سبتمبر، بعد أقل من عامين على آخر انتخابات، وطلب من الكنديين منحه ولاية جديدة لرئاسة البلاد والإشراف على سبل الخروج من أزمة جائحة كورونا.

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