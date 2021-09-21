جدة - نرمين السيد - وقال ترودو فى تغريدة على تويتر: "شكرًا لكل كندا على الإدلاء بصوتك، وعلى ثقتك بالفريق الليبرالي، لاختيار مستقبل أكثر إشراقًا. سننهى المعركة ضد كورونا، وسنقوم بدفع كندا إلى الأمام".
وكانت مؤشرات أولية، قد أفادت بفوز الحزب الليبرالى الكندى برئاسة جاستن ترودو فى الانتخابات التشريعية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق من ترودو عقب فوز حزبه بالانتخابات الكندية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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