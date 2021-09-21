أول تعليق من ترودو عقب فوز حزبه بالانتخابات الكندية

جدة - نرمين السيد - وقال ترودو فى تغريدة على تويتر: "شكرًا لكل كندا على الإدلاء بصوتك، وعلى ثقتك بالفريق الليبرالي، لاختيار مستقبل أكثر إشراقًا. سننهى المعركة ضد كورونا، وسنقوم بدفع كندا إلى الأمام".

وكانت مؤشرات أولية، قد أفادت بفوز الحزب الليبرالى الكندى برئاسة جاستن ترودو فى الانتخابات التشريعية.