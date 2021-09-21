أمريكا وبريطانيا تفقان على ضرورة عودة إيران لمفاوضات فيينا

جدة - نرمين السيد - وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قد طالب خلال مؤتمره الصحفى الأسبوعى، الولايات المتحدة بالعودة إلى المحادثات النووية التى تعقد فى فيينا بنهج جديد.
خطيب زاده أكد أن "على واشنطن التخلى عن النهج الأحادى الذى ظهر فى عهد الرئيس السابق دونالد ترامب من خلال فرض إجراءات الحظر الأحادية والعابرة للحدود الوطنية وغير القانونية".
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