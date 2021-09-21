عالميا.. إصابات كورونا تتجاوز 229 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - قالت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالى حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 229 مليونًا و53 ألفاً و99 حالة.

وأفادت الجامعة فى أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء، بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى أربعة ملايين و699 ألفاً و734 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 42.2 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 33.4 مليون حالة إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالى 21.2 مليون حالة.