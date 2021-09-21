المساعدة المقطوعة الرابط الجديد 1443 وشروط التقديم في مقطوعة الضمان

يبحث الكثير عن المساعدة المقطوعة الرابط الجديد على محرك البحث “جوجل”، وتقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية مساعدة مالية تسمى المساعدة المقطوعة ويتم صرفها سنوياً للأسر المحتاجة للدعم المادى وكل من هم فقراء وأرامل وكبار فى السن ويتم تقديم هذه المنحة حتى يتحسن دخل هذه الفئة أو الأسرة لتوفير إحتياجاتها اللازمة لذلك يبحث جزء كبير من هذه الفئة عن موعد صرف هذه المساعدة المقطوعة، وسنوضح لكم فى هذا المقال كيفية التقديم للحصول على المساعدة المقطوعة والشروط الواجب توفرها فى المتقدمين للحصول على المساعدة المالية.

المساعدة المقطوعة الرابط الجديد

تزايدت معدلات البحث عن مقطوعة الضمان الإجتماعى بعد معرفة الناس أنه يمكن للأرامل وكبار السن الحصول عليها حتى يتمكنوا من العيش وتوفير الحياة الكريمة إلى باقى أفراد أسرهم وأنه يحق التقديم لكل من يرى أنه بحاجه الى هذه المساعدة المقطوعة فى ظل الظروف الحالية بسبب فيروس كورونا وأن كثير من هذه الفئات توقفت عن العمل فتأثرت حالتهم المادية بهذا التوقف مما أثر على أهالى هذه الأسر لذلك زاد عدد المحتاجين إلى هذه المساعدة المقطوعة ، وبإختلاف ظروف كل أسرة وكل متقدم عن الآخر يختلف مبلغ الدعم المقدم إلى كل أسرة ويتراوح المبلغ ما بين 10 إلى 30 ألف ريال سعودى.

شروط مقطوعة الضمان

نوضح لكم الشروط التى تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية على موقعها الرسمي للتقديم والحصول على المساعدة المقطوعة كالتالي:

الجنسية السعودية وهى أول شروط وزراة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

السن وهو لا يجب أن يقل السن عن 35 عام .

حق الأمتلاك وهو ألا يمتلك المتقدم سجل تجارى.

الراتب فى حال وجود عمل وهو راتب يجب أن يقل عن الراتب الذى حددته الوزارة.

وعلى كل من تتوفر فيه هذه الشروط وهو فى حاجة إلى إعانة فعليه الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الإلكترونى وتسجيل بياناتهم خطوة بخطوة حتى يحصلوا على المساعدة المقطوعة، وإلى الأشخاص الحاصلين على المنحة وفى إنتظار الإعلان عن موعد صرفها من البنوك فالمنحة لم يتم إيداعها إلى وقتنا هذا وفى حين إيداعها سوف نوفيكم على الفور .