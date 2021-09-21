محاولة انقلاب فاشلة في السودان.. والجيش يسيطر على الوضع

استفاق السودانيون، صباح يوم الثلاثاء، على وقع محاولة انقلاب فاشلة، فيما بادر مجلس السيادة في البلاد إلى إعلان إحباط محاولة الاستيلاء على السلطة، مؤكدا انتصار الثورة التي أطاحت نظام عمر البشير في 11 أبريل 2019.

وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس المجلس السيادي السوداني، الطاهر أبو هاجة، أن القوات المسلحة أحبطت محاولة للاستيلاء علي السلطة.

في غضون ذلك، أوردت مصادر سودانية لـ"دوت الخليج"، أن الجهة التي حاولت تنفيذ الانقلاب سعت إلى الاستيلاء على مقر الإذاعة.

وأكد مجلس السيادة في السودان، صباح يوم الثلاثاء، أن استجواب المشتبه فيهم في محاولة الانقلاب "سيبدأ بعد قليل".

وأفاد مراسل "دوت الخليج"، بانعقاد اجتماع طارئ لمجلس السيادة السوداني وقادة الأجهزة الأمنية بشأن المحاولة الانقلابية.

ووفق المصدر، فإن ضباطا في الجيش السوداني، حاولوا السيطرة على مقر الإذاعة، ولكنهم فشلوا، وأضاف أن أغلب المتورطين ينتمون لنظام البشير.

وأضاف مراسلنا نقلا عن مصادر رسمية سودانية، بأن ضباطا في سلاح المدرعات متورطون في محاولة الانقلاب الفاشلة.

وأشار إلى أن الحركة طبيعية في شوارع العاصمة الخرطوم، وسط ترقب بيان عسكري للجيش السوداني بشأن محاولة الانقلاب الفاشلة.