جدة - نرمين السيد - نعى السفير إلياس شيخ عمر، سفير الصومال بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق.





وتقدم سفير الصومال نيابة عن الرئيس محمد عبدالله فرماجو، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية والشعب الصومالى، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية والشعب المصرى، بخالص العزاء والمواساة، وكذلك لأسرة الراحل المشير محمد حسين طنطاوى، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله للوطن. وقال سفير الصومال فى بيان له: "إننا ننعى إلى الأمة العربية، قائدا عروبيا وقوميا، استطاع أن يحافظ على مصر من مخاطر الانزلاق إلى الفوضى فى فترة من أصعب الفترات التى مرت بها مصر، وتصدى لمحاولات التآمر على أمن مصر واستقرارها". وأضاف سفير الصومال: "سيبقى اسم المشير طنطاوى خالدا فى ذاكرة الأمة وسيسجل التاريخ مواقفه المشرفة لوطنه والأمة العربية بأحرف من نور".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير الصومال ينعى المشير طنطاوى: سيبقى اسمه خالدا فى ذاكرة الأمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.