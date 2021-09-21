الاتحاد الأوروبى ينعى المشير طنطاوى: خدم بلاده لعقود وقام بأدوار هامة

جدة - نرمين السيد - قال وفد مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة- فى تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر- "ببالغ الحزن تلقى وفد الاتحاد الأوروبى خبر وفاة المشير محمد حسين طنطاوى". وأعرب الوفد الأوروبى عن التعازى لعائلة المشير الراحل وأصدقائه والحكومة والشعب المصرى، وأضاف أن المشير طنطاوى الراحل خدم "بلاده لعقود طويلة خلال مسيرته المهنية وقام بأدوار هامة".

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