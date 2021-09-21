إحباط محاولة انقلابية فى السودان.. واعتقال المشاركين

جدة - نرمين السيد - أعلن مصدر فى رئاسة مجلس الوزراء السودانى، أن السلطات الأمنية والعسكرية قد أفشلت محاولة انقلابية صباح اليوم.



جدة - نرمين السيد - أعلن مصدر فى رئاسة مجلس الوزراء السودانى، أن السلطات الأمنية والعسكرية قد أفشلت محاولة انقلابية صباح اليوم. وأضاف المصدر، وفقا لوكالة "سونا" السودانية، أن الأوضاع باتت تحت السيطرة وتم اعتقال المتورطين فيها ويجرى التحقيق معهم.

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