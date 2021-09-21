مستوطنون يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان، إن الاقتحام تم عبر باب المغاربة، ونفذ المستوطنون المتطرفون جولات استفزازية فى باحات المسجد، وأدوا صلوات استفزازية فيها.

وكثف المستوطنون من اقتحاماتهم اليومية للمسجد الأقصى، بحجة الأعياد اليهودية، فيما أطلقت جماعات "الهيكل المزعوم" دعوات للمستوطنين المتطرفين لاقتحام المسجد اليوم.