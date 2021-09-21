ألمانيا: أزمة الغواصات تنبيه للاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وتأزمت العلاقات بين فرنسا من جهة والولايات المتحدة وأستراليا من جهة أخرى، بعد الإعلان الأسبوع الماضى عن شراكة أمنية ودفاعية بين كل من بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا، وإلغاء الأخيرة عقدا لشراء غواصات فرنسية كلفته عشرات مليارات الدولارات. وقد وصفت باريس ذلك بالطعنة فى الظهر واستدعت سفيريها فى الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور.

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