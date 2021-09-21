مقتل شرطى إسرائيلى فى عملية دهس بمدينة نهاريا

جدة - نرمين السيد - وأكدت شرطة الاحتلال الإسرائيلى، أنها اعتقلت سائق السيارة بعد مطاردته، وكشفت أنه من مدينة عرابة العربية شمال إسرائيل، وأوضحت أنه جار التحقيق فى خلفية الحادث.
وكانت الشرطة تلقت بلاغا حول حادثة الدهس التى وقعت على حاجز على الطريق رقم 4، بمدينة نهاريا.
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