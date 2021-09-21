طريقة الاكتتاب في بنك الراجحي 1443 وإضافة التابعين في اكتتاب الراجحي

طريقة الاكتتاب في بنك الراجحي 1443 خاصةً بعد أن سمحت البنوك السعودية للمواطنين الاكتتاب، لذلك يتزايد البحث حول إضافة تابع في اكتتاب الراجحي من أفراد العائلة كالزوجة والأبناء، وذلك يرجع لثقة المستخدمين في بنك الراجحي، والرغبة في استثمار الأموال وزيادتها، لذلك يعتمد بنك الراجحي على أحدث الأساليب التقنية والعمالة البشرية ذات الخبرة الواسعة، التي تضع مصلحة العميل نصب أعينها، وتسعى إلى توفير حلول مبتكرة تساهم في تلبية احتياجات المكتتبين وشراء الأسهم والاكتتاب في بنك الراجحي.

طريقة الاكتتاب في بنك الراجحي

الاكتتاب هو قيام الشركات والمؤسسات بالإعلان عن طرح الأسهم في البورصة، ليقوم المساهمين بشراء الأسهم، كما هو الحال في اكتتاب الراجحي، حيث قام العديد من المستفيدين بشراء أسهم الراجحي في البورصة، وذلك بهدف الاستثمار وكسب المال، وتختلف النسبة من مستفيد لآخر وفقًا لعدد الأسهم، وفيما يلي طريقة اكتتاب بنك الراجحي من خلال خدمة مباشر الراجحي للأفراد:

الدخول إلى تطبيق الراجحي من الجوال. العمل على إدخال بيانات الحساب البنكي للمستفيد. الانتقال إلى خيار الاكتتاب العام في بنك الراجحي. النقر على زر اشترك. العمل على اختيار الحساب وتحديد عدد الأسهم. الموافقة على التعليمات والإرشادات. العمل على تحديد الفائض من بين الخيارات المتاحة. التأكد من القيمة ثم تتبع الخطوات وصولًا بانتهاء اكتتاب الراجحي.

الاكتتاب في بنك الراجحي من خلال الصراف الآلي

أتاح بنك الراجحي أكثر من وسيلة يستطيع من خلالها العميل الاكتتاب، سواء من خلال الراجحي مباشر للأفراد بالخطوات السابقة، أو من خلال الصراف الآلي ، وكذلك من خلال الموقع الرسمي بنك الراجحي، لذلك نقدم لكم طرق أخرى لاكتتاب الراجحي من خلال الصراف الآلي، بالخطوات التالية:

الانتقال إلى أحد أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في أنحاء المملكة. العمل على إدخال البطاقة المصرفية. القيام بإدخال الرقم السري المكون من أربعة أرقام. النقر على خيار عمليات أخرى. الوقوف على خيار الاكتتاب في بنك الراجحي ثم تتبع الخطوات.

شروط اكتتاب الراجحي

أتاح بنك الراجحي الاكتتاب لكافة المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، ولكن حدد بعض الشروط التي بمقتضاها يتمكن العميل من الاكتتاب وإضافة نابع في الاكتتاب، أهمها:

وجود حساب جاري لدى العميل في مصرف الراجحي.

أن يكون لديه بطاقة مدى سارية.

تقديم الهوية الوطنية والقيد العائلي في حالة إضافة تابع في اكتتاب الراجحي.

أن يكون الزوج وكيل زوجته، وفي حالة الزوجة يجب أن تكون وصية على الأبناء.

في النهاية نكون قدمنا طريقة اكتتاب بنك الراجحي 1443 من خلال الراجحي مباشر للأفراد أو عن طريق الصراف الآلي.