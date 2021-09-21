"غوغل" تخطط لضربة قوية تستهدف "سامسونغ" و"هواوي"

كشفت تسريبات تقنية، أن شركة "غوغل" تختبر هاتفا ذكيا قابلا للطي باسم "باسبورت".
ووفق التسريبات، فإن هاتف "غوغل" القابل للطي، سيدعم نظام التشغيل المستقبلي "آندرويد 12".
وحسبما نقل موقع "ذا فيرج" المتخصص بالأخبار التقنية، فإن "باسبورت" سيدعم شاشتين، تتعطل إحداهما عن طي الهاتف.
وأكدت التسريبات أن "غوغل" ستطرح هاتفها الجديد خلال العام الحالي، وسيدمج شاشة عرض "أوليد"، قياسها 7.6 إنشات.
ولم تذكر التسريبات أي تفاصيل تقنية تتعلق بالهاتف الجديد، إلا أن بعضها تحدث عن دعم الجهاز للاتصال بشبكات الجيل الخامس.
ويتوقع أن ينافس هاتف "غوغل" عددا من الأجهزة المماثلة القابلة للطي والتي تنتجها شركات مثل "سامسونغ" و"هواوي".
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