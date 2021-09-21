السفير محمد الصوفى: نؤيد كافة الرؤى الساعية لإحلال السلام بالمنطقة

جدة - نرمين السيد - قال السفير الدكتور محمد سالم الصوفى المدير العام للمعهد الثقافى العربى الإفريقى والتابع لجامعة الدول العربية، إن المعهد منفتح على كافة المبادرات والرؤى التى تسعى لحل المشكلات بالمنطقة وإحلال السلام، متمنيا بأن يكون مركز شاف أداة ضمن أدوات التعاطى للتخلص من الأزمات بشكل صحيح.





وأضاف الصوفى، خلال افتتاح مؤتمر فرص السلام بالمنطقة والذى يعقد بالقاهرة تحت رعاية جامعة الدول العربية والتنظيم مركز شاف للدراسات البحثية: "نحن منفتحون على كافة المبادرات وكل الرؤى التى من بينها مركز شاف للدراسات المستقبلية، والتى تسعى إلى تحليل المشكلات والأزمات بالمنطقة". وتابع المدير العام للمعهد الثقافى العربى الإفريقى التابع لجامعة الدول العربية:"نعتمد على دراسات بحثية متميزة ونطمح بأن يكون للمركز رؤية واضحة كأداة للتعاطى مع الأزمات بشكل صحيح". وانطلق اليوم الثلاثاء من القاهرة احتفالا باليوم العالمى للسلام مؤتمر فرص السلام بالمنطقة لبناء وتوطيد العلاقات العربية والإفريقية، تحت رعاية جامعة الدول العربية وتنظيم مركز شاف للدراسات البحثية لتسليط الضوء على مفهوم السلام الشامل بكل مفرداته.

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