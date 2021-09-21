أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يواسي آل الشريفي

أمين عام المؤتمر يواسي آل الشريفيبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ / مجاهد حسين الشريفي، عضو اللجنة الدائمة، رئيس لجنة التخطيط والمالية بالمجلس المحلي بمديرية عتمه محافظة ذمار، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وأشار أمين عام المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته في تبنى مشاريع الخدمات بالمنطقة والاصلاح بين الناس، وحضوره التنظيمي الفاعل في مختلف الفعاليات التنظيمة والانتخابية.

و في برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ / علي حسين الشريفي، والى نجل الفقيد الشيخ / نبيل مجاهد حسين الشريفي واخوانه وكافة آل الشريفي في مديرية عتمه محافظة ذمار، عبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه ومواساته في هذا المصاب الجلل.

مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون".

