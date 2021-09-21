التحالف يعترض مسيّرة حوثية استهدفت خميس مشيط

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي نحو خميس مشيط.

وأكد التحالف اتخاذه "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني". وأضاف التحالف أن "كافة محاولات المليشيا بإطلاق المسيرات المفخخة تم التصدي لها"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس". وكان التحالف قد أعلن آخر الشهر الماضي، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة مفخخة حاولت شن هجوم على مطار أبها الدولي جنوبي السعودية. وأشار التحالف وقتها إلى أن محيط المطار شهد "تناثر الشظايا" من جراء اعتراض الطائرة.

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