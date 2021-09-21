بايدن يشيد بالشراكة مع الأمم المتحدة: أقوى من أى وقت مضى

جدة - نرمين السيد - وحسب موقع "سبوتنيك"، أكد الرئيس الأمريكى، أنه لا يمكن لأى دولة حل جميع المشاكل بمفردها، مطالبا خلال لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش بمواصلة العمل لتطوير القانون الدولى، لضمان الرفاهية المتساوية والسلام والأمن للجميع.
ولفت الرئيس الأمريكى إلى أن تعاون واشنطن مع الأمم المتحدة مبنى على "المبادئ والقيم المشتركة التى تتميز حاليا بأهمية غير مسبوقة".
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