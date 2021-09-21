4 طرق مشاهدة حالات واتس اب دون معرفة صاحبها «فكرة في منتهى الذكاء»

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هل تريد أن تتعرف على حالة الواتس اب لأي شخص بدون علمه، إذًا فإن هذا المقال سيكون مفيدًا لك، حيث سنقدم لك أربع طرق حقيقية ومجربة لمشاهدة حالة الواتس اب دون علم صاحبها سواء كنت تمتلك هاتف يعمل بنظام الأندرويد أو IOS الخاص بالايفون أو كنت تمتلك لجهاز كمبيوتر أيضًا.طرق مشاهدة حالة الواتس اب دون معرفة صاحبها
يوجد أربعة طرق رئيسية للبدء في مشاهدة حالة الواتس اب دون معرفة صاحبها، وهم كالتاليإزالة علامة القراءة من الواتس اب
أن تقوم بالدخول على إعدادات الواتس اب، وتغييرها أو تعطيلها، وبالتالي فإنك على موعد الآن لقراءة جميع المحادثات الجديدة التي تدور بينكم، وذلك دون معرفة الطرف الآخر أنك قمت بقراءة تلك المحادثات، حيث لن تظهر للطرف الأخر العلامة الزرقاء التي تدل على قرائتك للرسالة أو للحالة.مشاهدة حالة الواتس اب أثناء وضع الهاتف على وضع الطيران
تلك الطريقة تتم عن طريق تنفيذ بعض الخطوات وهي كالتالي
- أولًا ضع هاتفك على وضع الطيران.
- ومن ثم قم بالدخول على الواتس اب والتعرف على حالة الشخص المراد.
- ثم بعد ذلك قم بحذف تطبيق الواتس اب نهائيًا من هاتفك أثناء وضع الطيران.
- وفي النهاية قم بإلغاء وضع الطيران، وابدأ بتحميل التطبيق مرة أخرى، وبهذا فإنك تكون قد قمت بمشاهدة حالة الواتس اب دون معرفة صاحبها.
تعتمد تلك الطريقة على استخدام موقع الواتس اب وليس التطبيق الموجود على الهواتف الذكية، وذلك عن طريق
- فتح أي متصفح سواء كان جوجل كروم أو فايرفوكس على سبيل المثال.
- انتقل بعد ذلك إلى الوضع الخفي للمتصفح.
- وبعد فتح موقع واتس اب ويب وعمل ربط بين الجهاز والهاتف الذكي، انتقل بعدها إلى تبويب الحالات.
- ثم بعد ذلك افصل كابل الإنترنت، وحينها تستطيع مشاهدة حالة الواتس اب دون معرفة صاحبها.
حاملوا أجهزة الأندرويد هم فقط من يستطيعوا أن يستخدموا تلك الطريقة، وذلك عن طريق:
- بعد فتح التطبيق على الهاتف والانتقال إلى تبويب الحالة، ستجد جميع الحالات على مدير الملفات الخاص بهاتفك.
- قم بفتح مدير الملفات ومن ثم فولدر واتس اب، ستجد حينها مجلد يسمى ميديا، يحتوي هذا المجلد على جميع الحالات والصور الموجودة في هذا المجلد، وبهذا تكون قد قمت بمشاهدة حالة الواتس اب دون معرفة صاحبها.
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هل تريد أن تتعرف على حالة الواتس اب لأي شخص بدون علمه، إذًا فإن هذا المقال سيكون مفيدًا لك، حيث سنقدم لك أربع طرق حقيقية ومجربة لمشاهدة حالة الواتس اب دون علم صاحبها سواء كنت تمتلك هاتف يعمل بنظام الأندرويد أو IOS الخاص بالايفون أو كنت تمتلك لجهاز كمبيوتر أيضًا.طرق مشاهدة حالة الواتس اب دون معرفة صاحبها
يوجد أربعة طرق رئيسية للبدء في مشاهدة حالة الواتس اب دون معرفة صاحبها، وهم كالتاليإزالة علامة القراءة من الواتس اب
أن تقوم بالدخول على إعدادات الواتس اب، وتغييرها أو تعطيلها، وبالتالي فإنك على موعد الآن لقراءة جميع المحادثات الجديدة التي تدور بينكم، وذلك دون معرفة الطرف الآخر أنك قمت بقراءة تلك المحادثات، حيث لن تظهر للطرف الأخر العلامة الزرقاء التي تدل على قرائتك للرسالة أو للحالة.مشاهدة حالة الواتس اب أثناء وضع الهاتف على وضع الطيران
تلك الطريقة تتم عن طريق تنفيذ بعض الخطوات وهي كالتالي
- أولًا ضع هاتفك على وضع الطيران.
- ومن ثم قم بالدخول على الواتس اب والتعرف على حالة الشخص المراد.
- ثم بعد ذلك قم بحذف تطبيق الواتس اب نهائيًا من هاتفك أثناء وضع الطيران.
- وفي النهاية قم بإلغاء وضع الطيران، وابدأ بتحميل التطبيق مرة أخرى، وبهذا فإنك تكون قد قمت بمشاهدة حالة الواتس اب دون معرفة صاحبها.
تعتمد تلك الطريقة على استخدام موقع الواتس اب وليس التطبيق الموجود على الهواتف الذكية، وذلك عن طريق
- فتح أي متصفح سواء كان جوجل كروم أو فايرفوكس على سبيل المثال.
- انتقل بعد ذلك إلى الوضع الخفي للمتصفح.
- وبعد فتح موقع واتس اب ويب وعمل ربط بين الجهاز والهاتف الذكي، انتقل بعدها إلى تبويب الحالات.
- ثم بعد ذلك افصل كابل الإنترنت، وحينها تستطيع مشاهدة حالة الواتس اب دون معرفة صاحبها.
حاملوا أجهزة الأندرويد هم فقط من يستطيعوا أن يستخدموا تلك الطريقة، وذلك عن طريق:
- بعد فتح التطبيق على الهاتف والانتقال إلى تبويب الحالة، ستجد جميع الحالات على مدير الملفات الخاص بهاتفك.
- قم بفتح مدير الملفات ومن ثم فولدر واتس اب، ستجد حينها مجلد يسمى ميديا، يحتوي هذا المجلد على جميع الحالات والصور الموجودة في هذا المجلد، وبهذا تكون قد قمت بمشاهدة حالة الواتس اب دون معرفة صاحبها.
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