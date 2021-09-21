صور.. السفير المصرى فى تيرانا يلتقى وزيرة السياحة الألبانية لدعم العلاقات

جدة - نرمين السيد - التقى السفير محمد حيدر، سفير مصر فى تيرانا، وزيرة السياحة الألبانية الجديدة Mirela Kumbaro، كما شاركا فى الندوة التى نظمها رؤساء الاتحادات السياحية المصرية والألبانية وبحضور ممثلى 62 شركة سياحية مصرية، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون فيما يتعلق بتنشيط حركة السياحة، وتبادل خبرات الترويج السياحي، وكذا طرح مقترحات لتشجيع الاستثمارات فى مجال السياحة بين البلدين.





وألقى السفير محمد حيدر، كلمة أكد فيها أن الموسم الحالى شهد انطلاقة مهمة لحركة السياحة المتبادلة بين البلدين بعد توقف شبه كلى بسبب جائحة كورونا العام الماضي، مشيراً إلى أن الأرقام مبشرة وتعكس زيادة مضطردة فى أعداد السياح من الجانبين، وذلك فى ضوء الاهتمام الكبير بالسوق المصرية كأحد أهم الوجهات السياحية فى ألبانيا لعام 2021، كما أشاد بقرار مجلس الوزراء الألبانى بإعفاء السائحين المصريين من تأشيرات الدخول خلال الفترة السياحية من إبريل إلى نهاية العام الجارى، مشيراً إلى أن البانيا باتت بالفعل ضمن الوجهات السياحية الجاذبة للسائح المصرى فى ضوء ما تمتلكه من مقومات.

وأبرز السفير حيدر، الدور الذى تقوم به السفارة بالتنسيق مع وزارتى السياحة واتحادات الغرف السياحية لبناء علاقات مؤسسية ومظلة حكومية داعمة للقطاع الخاص فى الجانبين، وهو الأمر الذى ستكون له انعكاسات إيجابية، ليس فقط على قطاع السياحية، وإنما على دعم كافة أوجه التعاون الثنائى بين مصر وألبانيا والتعريف بمقومات البلدين المتعددة بما يدعم التجارة والاستثمار.

من ناحيتها، أشارت الوزيرة الألبانية إلى أن حضورها للندوة بعد ساعات قليلة من استلامها لمهام منصبها الجديد يعكس حرصها الشديد لدعم وتعزيز الحركة السياحية بين مصر وألبانيا فى ضوء الروابط التاريخية وعلاقات الصداقة التى تجمع بين البلدين، وكذلك حرص ألبانيا على الاستفادة من الخبرات المصرية فى الترويج السياحى، مؤكدةً على تطلعها للتعاون مع مصر لتحقيق المزيد من الدفع للعلاقات الثنائية.