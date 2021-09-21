باريس سان جرمان يعلن خبرا محزنا لمحبي ميسي

أكد نادي باريس سان جرمان، الثلاثاء، إصابة لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي في ركبته اليسرى.

وقال النادي الفرنسي في بيانه نشر على موقعه الرسمي: "تلقى ميسي ضربة في ركبته اليسرى وقد خضع صباح الثلاثاء لفحص الرنين المغناطيسي أظهر علامات إصابة بكدمات في العظم".

وأضاف البيان: "سيجرى فحص رنين مغناطيسي جديد لميسي في غضون 48 ساعة".

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن ميسي يعاني من كدمة قوية في ركبته تعرض لها خلال تواجده في صفوف منتخب بلاده لخوض تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى مونديال 2022.

وأكدت تقارير أن ميسي وصل لتدريبات فريقه، الاثنين، وهو يعرج، وبأنه خضع للعلاج طيلة الحصة التدريبية.

واستبدل مدرب النادي الباريسي ميسي في الدقيقة 75، بلقاء سان جرمان مع أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي، الأحد.

وبدا ميسي مذهولا عندما استدعاه المدرب ماوريسيو بوكيتينو ليشرك أشرف حكيمي بدلا منه.

وحاول بوكيتينو التحدث مع أسطورة الأرجنتين عند خروجه لكن ميسي رفض حتى مصافحة مدربه.

وبرر بوكيتينو إخراج ميسي "غير المألوف"، قائلا عقب اللقاء إن "المدربين موجودون لاتخاذ القرارات".

وأوضح المدرب الأرجنتيني: "الجميع يعلم أننا نمتلك لاعبين عظاما. لدينا قائمة ثرية جدا من 35 لاعبا. إذن علينا الاختيار".

وتابع المدير الفني السابق لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي: "علينا أن نتخذ القرارات أثناء المباراة. أحيانا تكون هذه القرارات فعالة وأحيانا لا. لكن لهذا السبب نحن موجودون أمام مقعد البدلاء نفكر فيما يجب أن نفعل".

واستطرد بوكيتينو: "هذه القرارات عليك اتخاذها سواء كانت الأمور جيدة أم لا، وسواء أحببتها أم لا".