سلطان عمان يعزى الرئيس السيسى فى وفاة المشير طنطاوى

جدة - نرمين السيد - بعث السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، اليوم الثلاثاء، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى وفاة المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق.





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