محاولة إنقلاب فاشل في السودان

محاولة إنقلاب فاشل في السودانقال رئيس الوزراء السودانى، الدكتور عبد الله حمدوك، أن ما حدث كان محاولة انقلاب من جهات داخل وخارج القوات المسلحة من فلول النظام السابق.

وأكد فى كلمة متلفزة بثها التلفزيون الرسمي السودانى، له خلال تعليقه على محاولة الانقلاب الفاشلة فى السودان: سنواصل تفكيك النظام السابق، لافتا إلى أنه تم التحضير لمحاولة الانقلاب عبر بث الفوضى.

وتابع: "يجب مراجعة تجربة الانتقال بكل شفافية ووضوح"، ودعا لمحاسبة المتورطين، قائلا: "يجب محاسبة كل الضالعين فى محاولة الانقلاب من عسكريين ومدنيين".

وقال حمدوك: "ندعو الشعب السودانى لدعم الحكومة الانتقالية واستكمال مؤسسات المرحلة".

وكانت القوات المسلحة السودانية قد أعلنت عن إحباط محاولة انقلابية فى البلاد، وقال الدكتور العميد الطاهر أبو هاجه المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة فى تصريح لوكالة الأنباء سونا، أن القوات المسلحة أحبطت المحاولة الانقلابية وأن الأوضاع تحت السيطرة تماما.

