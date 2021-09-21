انطلاق أعمال الجمعية العام للأمم المتحدة.. وجوتيريش يطالب بحوار أمريكى صينى

جدة - نرمين السيد -

وفى كلمته الافتتاحية، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: "نحن على بعد سنوات ضوئية من وصولنا لأهدافنا بشأن تغير المناخ".

وتابع بأن التهديدات التى يواجهها العالم لم يتعرض لها من قبل، مضيفا أن "فيروس كورونا والأزمات المناخية أظهرت مدى هشاشة المجتمعات على كوكبنا".

كما أعرب عن الحاجة لـ"تضافر الجهود فى إدارة الموارد العالمية"، مضيفا أنه يجب التصدى لظاهرة التغير المناخى وتداعياتها الخطيرة.

ودعا جوتيريش الصين والولايات المتحدة الأمريكية إلى الحوار والتفاهم، كما أكد على الالتزام بحشد المساعدات لمناطق النزاع مثل سوريا واليمن وإثيوبيا.

أما فيما يخص لقاح كورونا، انتقد جوتيريش "التوزيع غير العادل" للقاحات المضادة لفيروس كورونا، قائلا إن 90% من سكان إفريقيا ينتظرون الحصول على اللقاح.

ودعا لدفع عجلة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين لتحقيق السلام الدائم عبر حل الدولتين، بحسب قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.