ميقاتى يبحث الأوضاع فى لبنان والعلاقات الثنائية مع فرنسا وأمريكا والأردن

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء سفراء الدول الثلاث فى 3 لقاءات منفصلة بالسراى الحكومى مقر مجلس الوزراء، وذلك فى أول يوم عمل لميقاتى بعد حصول حكومته على الثقة النيابية التى تمنحها جميع الصلاحيات القانونية والدستورية.

وبحث "ميقاتى" مع السفيرة الفرنسية فى لبنان آن جريو الاوضاع فى لبنان والعلاقات الثنائية، كما بحث مع سفير الأردن لدى لبنان وليد الحديد العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد "الحديد" أن هدف الزيارة تهنئة ميقاتى ودعمه فى مهمته، كما تطرق البحث إلى تفعيل عمل اللجنة اللبنانية - الأردنية المشتركة.

كما استقبل رئيس الحكومة اللبنانية سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية دوروثى شيا فور عودتها إلى بيروت من بلادها.