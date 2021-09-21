عاجل.. ماكرون يستقبل رئيس الوزراء اللبنانى الجمعة

جدة - نرمين السيد - هذا، وقد كان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى، بحث اليوم الثلاثاء، مع السفيرة الفرنسية فى بيروت آن جريو، الأوضاع فى لبنان والعلاقات الثنائية، وذلك فى أول يوم عمل لميقاتى بعد حصول حكومته على الثقة النيابية التى تمنحها جميع الصلاحيات القانونية والدستورية.

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