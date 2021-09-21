بدون كفيل قسط تمويلك علي 60 شهر وأجل السداد في بداية الأقساط التمويلية

بدون كفيل قسط تمويلك علي 60 شهر ، أحد الحلول التمويلية التي يبحث عنها الكثير من العملاء بالمملكة ، الراغبين في الحصول على السيولة النقدية بشكل سريع ، وبشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، وقد عمل بنك البلاد علي توفير حلول تمويلية بصيغة إسلامية لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يقدم البنك تلك العروض التمويلية بمبالغ مالية كبيرة ، كما يقدم البنك العديد من الإمتيازات التي يمكن أن يستفيد بها العميل ، عند طلب التمويل الشخصي المتاح لدي بنك البلاد لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية.

بدون كفيل قسط تمويلك علي 60 شهر من بنك البلاد

تمويلك بدون كفيل وبالتقسيط الميسر حتي 5 سنوات ، عرض تمويل شخصي فورى يقدمه بنك البلاد للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر البنك هذا التمويل بمبالغ مالية كبيرة تلبي الاحتياجات المالية للأفراد ، كما يمكن لبعض الفئات التي يحددها البنك الاستفادة من التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري ، وسوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي بنك البلاد ، لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي مجاز من الهيئة الشرعية لدي بنك البلاد. يوفر بنك البلاد للعملاء من خلال هذا التمويل ، إمكانية شراء أسهم أي شركة من الأسهم المعتمدة لدى الشركة. يمكن للشخص المتقدم بالطلب الحصول على مبالغ مالية كبيرة من خلال هذا التمويل ، والتي يمكن أن تصل قيمتها حتي 2 مليون ريال سعودي. يوفر البنك للعملاء السرعة في إتمام إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي. المواطن السعودي والمواطن المقيم يمكنهم الاستفادة من تمويل بنك البلاد بشروط سهلة. خيارات عديدة لتسديد مبلغ التمويل ، وذلك بما يتناسب مع الراتب الشهري للعميل ، حيث يمكن أن تصل مدة سداد التمويل حتي 60 شهر. يوفر بنك البلاد للعملاء إمكانية تأجيل قسط من كل عام. الشخص المتقدم بالطلب يمكنه أيضاً السداد المبكر لمبلغ التمويل في أي وقت. لا يشترط وجود كفيل أو ضامن للاستفادة من تمويل بنك البلاد. يمكن للمواطنين من موظفي البنوك المحلية الاستفادة من تمويل بنك البلاد بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري. المواطن المتقاعد يمكنه أيضاً الاستفادة من المنتج. يتيح بنك البلاد للعملاء إمكانية تأجيل السداد في بداية الأقساط التمويلية المستحقة. يمكن للعميل الاستفادة من تأجيل قسط من كل عام.

طريقة التقديم على تمويل بنك البلاد بدون كفيل

وفر بنك البلاد للعملاء عدة طرق للتقديم على التمويل الشخصي بدون كفيل المتاح للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً ، حيث يمكن التقديم من خلال الموقع الإلكتروني ، والدخول علي رابط التمويل الشخصي ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، وفي خلال 24 ساعة ، يقوم ممثل خدمة العملاء بالبنك بالتواصل مع العميل ، كما يمكن التقديم على الطلب من خلال زيارة أحد فروع البنك المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية.

المواطن السعودي والمواطن المقيم يمكنهم الاستفادة من تمويل بنك البلاد ، وتأجيل السداد في بداية الأقساط التمويلية المستحقة.

عمر الشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 18 سنة.

يشترط لاستكمال الإجراءات أن يكون الشخص المتقدم بالطلب يمتلك حساب بنكي جارى لدى بنك البلاد بالمملكة.

يجب أن يكون الشخص المتقدم بالطلب علي رأس العمل في إحدى القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة المعتمدة لدى بنك البلاد.

الراتب الشهري للعميل السعودي يجب ألا يقل عن 3000 ريال سعودي ، للاستفادة من تمويل بنك البلاد بدون كفيل.

أما إذا كان المتقدم بالطلب من المواطنين المقيمين بالمملكة ، يشترط ألا يقل الراتب الشهري له عن 3500 ريال سعودي ، وذلك لإنهاء إجراءات طلب الحصول على المنتج.

الشروط العامة لطلب تمويل بنك البلاد وتأجيل السداد في بداية الأقساط التمويلية