القبض على المشتركين بخطف أحد الأشخاص بالنزهة

دوت الخليج :- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إن العاملين في قيادة اقليم امن العاصمة والبحث الجنائي تمكنوا من القاء القبض على الاشخاص الثلاثة الذين اشتركوا بالاعتداء وخطف احد الاشخاص في منطقة النزهة اول امس.
وأكد الناطق الإعلامي أن الاشخاص الثلاثة هم جميعاً من ذوي الأسبقيات الجرمية تواروا عن الأنظار بعد ارتكاب الجريمة، الا انه جرى تحديد اماكن وجودهم وإلقاء القبض عليهم، واعترفوا بالتحقيق معهم بارتكاب حادثة الاعتداء والخطف إثر خلاف سابق مع ذلك الشخص(وهو من ذوي الأسبقيات الجرمية) وما زال التحقيقُ جارياً في القضية تمهيداً لإحالتها للقضاء.
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