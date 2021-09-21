الصحة : %95 من الإصابات بكورونا في الأردن من متحورات دلتا

دوت الخليج :- قال الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، عادل البلبيسي، الاثنين، إنّ معدل الفحوص اليومية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الأردن تبلغ نحو 30 ألفا، مشيرا إلى أن أعلى عدد للإصابات سجلت وصل لـ 1200، لكن بدأت بالتراجع التدريجي إلى أن وصل أحيانا إلى 600 حالة.

وأضاف البلبيسي : أن الوضع الوبائي في الأردن مستقر منذ 19 أسبوعا، ولا حديث عن اغلاقات بكل العالم بل اتباع اجراءات وقائية.

"95% من الإصابات في الأردن من متحورات دلتا كل المطاعيم لها فعالية متفاوتة بمقاومة المتحور دلتا" بحسب البلبيسي

ولدى سؤاله عن وجود بروتوكول صحي لحفل سيقام في مدينة العقبة قال البلبيسي إن هنالك بروتوكول صحي لكل الحفلات والمؤتمرات في الأردن سواء حفل العقبة أو مهرجان جرش أو غير ذلك ، وفق المملكة .

وفي حديثه عن وضع المصابين بكورونا في المستشفيات قال البلبيسي" 15-17% نسبة حالات العزل و 20-25% بالعناية الحثيثة و 15% نسبة الحالات على التنفس الاصطناعي وما بين 70 – 80 حالة وفاة تسجل أسبوعيا في الأردن بفيروس كورونا ونسبة الفحوصات الإيجابية لم تزد عن 4% "

وأضاف أن الدولة ستوفر مطعوم الانفلونزا الموسمية مجانا لبعض الفئات مثل الكوادر الصحية والمصابين بالأمراض المزمنة وهذا أمر متبع كل عام، مشيرا إلى أن مطعوم الأنفلونزا سيصل في تشرين أول المقبل.

وقال إن العام الماضي جرى احضار 286 ألف جرعة لمطعوم الانفلونزا بقي جزء لم يستخدم منهم.