مصدر : بروتوكول صحي في حفل عمرو دياب بالعقبة

دوت الخليج :- قال الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، عادل البلبيسي في تصريحات صحفية مساء اليوم الاثنين ، انه سيتم تطبيق بروتوكول صحي لحفل سيقام في مدينة العقبة .

واضاف : انه سيتم تطبيق هذا البروتوكول في مهرجان جرش .

يذكر ان المطرب المصري عمرو دياب سيقيم حفلا غنائيا في العقبة قريبا .