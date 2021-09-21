مصدر : بروتوكول صحي في حفل عمرو دياب بالعقبة

دوت الخليج :- قال الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، عادل البلبيسي في تصريحات صحفية مساء اليوم الاثنين ، انه سيتم تطبيق بروتوكول صحي لحفل سيقام في مدينة العقبة .
واضاف : انه سيتم تطبيق هذا البروتوكول في مهرجان جرش .
يذكر ان المطرب المصري عمرو دياب سيقيم حفلا غنائيا في العقبة قريبا .
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