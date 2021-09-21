أخبار اليمن : 226 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة

226 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 226 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والجاح و13 غارة لطيران تجسسي على حيس والفازة والصليف.

وأشار المصدر إلى رصد 17 طائرة تجسسية في أجواء حيس والفازة والجبلية والجاح، و56 خرقاً بقصف صاروخ ومدفعي لعدد 497 صاروخا وقذيفة و145 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.