كورونا اليوم.. أكثر من 229 مليون إصابة عالمياً
ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 229 مليونًا و53 ألفاً و99 حالة.
وأفادت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى أربعة ملايين و699 ألفاً و734 وفاة.
وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 42.2 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 33.4 مليون حالة إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 21.2 مليون حالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : كورونا اليوم.. أكثر من 229 مليون إصابة عالمياً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.