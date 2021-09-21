أخبار اليمن : كورونا اليوم.. أكثر من 229 مليون إصابة عالمياً

كورونا اليوم.. أكثر من 229 مليون إصابة عالمياًذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 229 مليونًا و53 ألفاً و99 حالة.

وأفادت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى أربعة ملايين و699 ألفاً و734 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 42.2 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 33.4 مليون حالة إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 21.2 مليون حالة.