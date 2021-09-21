الهند: قواعد التلقيح الجديدة التى فرضتها بريطانيا تمييزية

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الهندى، هارش فاردان شرينجلا، اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا أعلنت أنها ستعمل على وضع قواعد جديدة تفرض على الهنود الذين يزورون بريطانيا منها الخضوع لحجر صحى حتى وإن حصلوا على تطعيم كامل.





وأضاف شرينجلا، فى تصريحات أوردتها صحيفة (هندوستان تايمز) الهندية، أن عدم الاعتراف بلقاح "كوفيشيلد"، وهو لقاح أُكسفورد-أسترازينيكا ويُصنع محلياً فى الهند، يعد سياسة تمييزية وتؤثر على الهنود المسافرين إلى بريطانيا.

وحذر شرينجلا بريطانيا من أن رعاياها سيتعرضون لإجراءات مماثلة بسبب هذه القواعد الجديدة، مشيرًا إلى أن المسألة الأساسية هى أن لقاح "كوفيشيلد" هو منتج مرخص من شركة أسترازينيكا البريطانية ويتم تصنيعه فى الهند التى وفرت 5 ملايين جرعة من اللقاح لبريطانيا بطلب من الحكومة.

وأكد وزير الخارجية الهندى أنه إذا لم تتم ترضية الهند سيكون لدى الحكومة الحق فى فرض إجراءات متبادلة.

يذكر أنه وفقًا للقواعد البريطانية الجديدة، يعتبر المسافرون الهنود الذين حصلوا على جرعتين من لقاح كوفيشيلد غير ملقحين ويتعين عليهم الخضوع لعزل ذاتى لمدة 10 أيام.