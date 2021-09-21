زاخاروفا: الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية إعادة إعمار أفغانستان 

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الولايات المتحدة وحلفاءها يجب أن يتحملوا المسؤولية الكاملة عن إعادة الإعمار الاجتماعي والاقتصادي في أفغانستان.
وأوضحت في حديثها مع الصحفيين اليوم الثلاثاء أن "الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي تتفق على أن الولايات المتحدة وحلفاءها يجب أن يتحملوا المسؤولية الكاملة عن إعادة الإعمار الاجتماعي والاقتصادي في أفغانستان بعد الصراع كخطوة أولى في تصحيح الوضع الإنساني. وعلى أي حال، فإن مستقبل أفغانستان بالطبع في أيدي الأفغان أنفسهم".
وكان وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة يجب أن تتحمل المسؤولية عن إعادة إعمار أفغانستان، كما يجب أن تقدم لها مساعدات اقتصادية وإنسانية.
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