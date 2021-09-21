أخبار اليمن : تحذير.. عصائر الفاكهة قد تسبب السرطان

تحذير.. عصائر الفاكهة قد تسبب السرطان
كشفت دراسة حديثة، أن المشروبات المحلاة بالسكر أو عصائر الفاكهة قد تكون سببًا للإصابة بمرض السرطان.
وأظهرت الدراسة أنّ هذه المشروبات يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 18%، وزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 22% بين النساء.
وتبيّن من الدراسة، التي نشر نتائجها موقع “إكسبريس”، أنّ كل 100 مللي إضافية بالإضافة إلى 93 مللي المستهلكة على نطاق واسع، مرتبط بزيادة خطر الإصابة بجميع أنواع السرطان.
النتيجة التي خلصت إليها الدراسة، أرجعها الباحثون إلى أنَّ بعض العوامل البيولوجية مثل تأثير السكر على الدهون الحشوية التي تغلف الأعضاء الحيوية أو مستويات السكر في الدم، علمًا بأن كليهما مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان.
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