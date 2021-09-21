أبو الغيط يدين المحاولة الانقلابية فى السودان

جدة - نرمين السيد - أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، المحاولة الانقلابية التى شهدها السودان صباح اليوم، مؤكدًا على استمرار وقوف الجامعة العربية بقوة وراء استتباب الأمن والسلام فى السودان خلال الفترة الانتقالية.





وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، أن استقرار السودان مهم للجامعة وأنه يمثل ركنًا هامًا فى استقرار الوطن العربى، مشيراً إلى أن اتفاقات ترتيب المرحلة الانتقالية التى وقعتها جميع الأطراف السودانية خلال العامين الماضيين تحظى بدعم واسع من الجامعة العربية والمجتمع الدولى، وهى تمثل بالتالى طريقًا وحيدًا لتجاوز مختلف التحديات التى تواجهها البلاد. وأضاف المصدر، أن الجامعة العربية مستمرة فى تأييد الجهود السودانية التى تهدف إلى معالجة المشكلات المختلفة بما يؤدى إلى تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السودانى فى مستقبل مزدهر.

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