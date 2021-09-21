ترودو يحتفظ بالسلطة فى كندا.. ويفشل فى الفوز بالأغلبية

جدة - نرمين السيد - فاز الحزب الليبرلى الكندى، بقيادة رئيس الوزراء جستن ترودو، بفارق ضئيل فى الانتخابات الكندية، لكنه فشل فى تأمين أغلبية المقاعد، وهو الهدف الذى كان يسعى لتحقيقه من الانتخابات المبكرة.





وهذا هو الفوز الثالث فى الانتخابات الفيدرالية لترودو، لكن منتقديه يقولون إن الانتخابات كانت مضيعة للوقت والمال وكلفت البلاد 600 مليون دولار كندى دون أى فائدة، حيث استمر الليبراليون فى الحكوم بأقلية برلمانية.

ومن المتوقع أن يفوز الليبراليون بـ 158 مقعدًا، أى أقل من 170 مقعدًا اللازمة للأغلبية التى كان ترودو يسعى إليها من خلال دعوته لإجراء انتخابات مبكرة، وتمسك المحافظون بوضعهم المعارض الرئيسى ومن المتوقع أن يفوزوا بنحو 119 مقعدا.

وقال ترودو لأنصاره فى مونتريال فى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء: "لا تزال هناك أصوات يتعين عدها ولكن ما رأيناه الليلة هو أن ملايين الكنديين اختاروا خطة تقدمية".

وأضاف: "لقد انتخبت حكومة ستقاتل من أجلك وتقدم لك الدعم.. إنك تعيدنا للعمل بتفويض واضح لإخراج كندا من هذا الوباء وإلى الأيام الأكثر إشراقا فى المستقبل".

وأعاد الناخبون الكنديون نسخة شبه الأصل من نتائج انتخابات عام 2019، عندما فاز الليبراليون بـ 157 مقعدا وحصل المحافظون على 121 مقعدا.

ومع وجود مئات الآلاف من بطاقات الاقتراع عبر البريد التى لم يتم فرزها بعد، قد تتغير أرقام المقاعد النهائية لهذه الانتخابات، لكن الأرقام الأولية لليبراليين والأحزاب الثلاثة الأخرى فى مجلس العموم الأخير متشابهة بشكل ملحوظ.

وبالنسبة للمحافظين، فإن شن حملتهم الأولى تحت قيادة زعيم الحزب إيرين أوتول، ربما تكون مقامرة الاقتراب من وسط الطيف السياسى قد كلفت الحزب حفنة من المقاعد التى يمكن الفوز بها، وكانت النتيجة خيبة أمل لزعيم الحزب الجديد إيرين أوتول، الذى حاول إرسال رسالة وسطية فى محاولة لتوسيع قاعدة دعم الحزب.

وفشل أوتول أيضا فى محاولته لاختراق الضواحى حول تورنتو، على الرغم من أن مقعده فى المنطقة، ووصف زعيم المعارضة الانتخابات بأنها مضيعة للوقت والمال.

وقال للصحفيين: "الكنديون أعادوا ترودو مع أقلية أخرى بتكلفة 600 مليون دولار وانقسامات أعمق فى بلدنا العظيم".

فى حين أن الأسئلة ستُثار حتمًا حول المستقبل السياسى لترودو، قال النائب الليبرالى بابلو رودريجيز للصحفيين فى وقت مبكر من المساء إنه بغض النظر عن النتيجة، فإنه "يثق به بنسبة 100% كزعيم للحزب الليبرالى".