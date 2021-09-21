البرهان لضباط وجنود المدرعات: أنتم حراس الانتقال الديمقراطى

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وأكد "البرهان"، بحسب وكالة الأنباء السودانية، لدى مخاطبته ضباط وجنود سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة اليوم، بحضور الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين وقائد سلاح المدرعات، وحدة واصطفاف القوات النظامية مع الشعب لحماية الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطى بالبلاد، مشيرًا إلى أن كل وحدات القوات المسلحة متوحدة خلف هذا الهدف.
ودعا "البرهان" القوى السياسية بالبلاد للوحدة والتماسك عبر المبادرات المطروحة من أجل بناء السودان، لافتا إلى أن عملية بناء الوطن وحمايته أمنه واستقراره مسؤولية مشتركة بين العسكريين والمدنيين ومن خلفهم الشعب السودانى.
وقال "البرهان" مخاطبا الضباط والجنود : "أنتم حراس الانتقال الديمقراطى بالبلاد، حتى تسليم السلطة إلى القوى الوطنية التى انتخبها الشعب".
وأوضح البرهان، أنه متابع لأوضاع أفراد القوات المسلحة والظروف التى يمرون بها، مشيرا إلى أن جهودا كبيرة تبذل لتحسين أوضاعهم الاقتصادية.
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