الاتحاد الإفريقى يندد بالمحاولة الانقلابية الفاشلة بالسودان

جدة - نرمين السيد - ندد موسى فكى محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى بشدة بالمحاولة الانقلابية الفاشلة لقلب نظام المرحلة الانتقالية فى السودان التى ضحى من أجلها الشعب السودانى وعمل من أجلها الاتحاد الإفريقى بكل قواه مهنئا الشعب السودانى بإفشالها.





وحث "موسى فكى"، بحسب "وكالة الأنباء السودانية" على التمسك بالسلطات الشرعية للمرحلة الانتقالية النابعة من إرادة كافة القوى الوطنية مدنية كانت أو عسكرية. وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، على الضرورة الملحة للتمسك بالاتفاق السياسى والنصوص الدستورية المكونة لاتفاق الخرطوم وكذلك اتفاق السلام المبرم فى جوبا والمضى قدما وبإرادة قوية لإنجاح المرحلة الانتقالية المفضية إلى انتخابات ديمقراطية حرة وشفافة.

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