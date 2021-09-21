5 شهداء وجرحى بعدوان جديد على مأرب والحديدة وصعدة
استشهد واصيب 5 مواطنين اليوم بقصف للعدو السعودي ومرتزقته في مأرب والحديدة وصعدة.
وأفاد مصدر أمني بأن رجلاً وامرأة استشهدا واصيبت أمرأة اخرى بقصف مدفعي للمرتزقة استهدف منزلاً في منطقة علفاء بمديرية رحبة.
وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن 10 غارات على مديرية صرواح و6 غارات على مديرية العبدية وغارة على مديرية ماهلية بمأرب.
وأشار المصدر إلى أن المرتزقة استهدفوا بالأسلحة المختلفة منزل مواطن بمنطقة الجبلية في مديرية التحيتا بالحديدة، ما أدى إلى إصابة امرأة بجراح بالغة.
وأكد المصدر استشهاد مواطن بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه بصعدة، في حين شن الطيران غارة على مديرية كتاف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : 5 شهداء وجرحى بعدوان جديد على مأرب والحديدة وصعدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.