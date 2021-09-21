إصابة 5 أشخاص فى إطلاق نار بواشنطن

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، تشير الشرطة إلى أن من بين المصابين طفلا عمره 13 سنة.
ونقل 3 أشخاص إلى المستشفى على إثر الحادث، فيما توجه اثنان آخران إلى الأطباء بأنفسهما للحصول على العلاج.
ولا تزال الشرطة تدرس ملابسات الحادث وتبحث عن المشتبه بهم.
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