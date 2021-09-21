جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك إن "غوتيريش" يدين محاولة الانقلاب فى الخرطوم، مضيفا أن الأمين العام يدعو جميع الأطراف لمواصلة التزامها العملية الانتقالية وتحقيق تطلعات الشعب السودانى لمستقبل يشمل الجميع وينعم بالسلام والاستقرار والديموقراطية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. غوتيريش يدين محاولة الانقلاب فى السودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.