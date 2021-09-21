المغرب: فتح باب الترشح لعضوية مجلس المستشارين الجمعة المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الداخلية المغربية، أن الفترة المخصصة لإيداع الترشيحات من قبل الراغبين فى الترشح لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر المقبل، ستبدأ اعتبارا من يوم الجمعة المقبل الموافق 24 سبتمبر الجارى، وتستمر حتى الإثنين 27 سبتمبر.





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