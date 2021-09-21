البرلمان الليبى يسحب الثقة من الحكومة بأغلبية 89 نائبا

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة العربية، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن وسائل إعلام ليبية، أن مجلس النواب الليبى قرر سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بأغلبية 89 نائبا.





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