خطوات التسجيل في العنوان الوطني 1443 المنصة الوطنية الموحدة رابط spl

التسجيل في العنوان الوطني واحدة من أفضل الخدمات الحديثة التي قامت مؤسسة البريد السعودي بتطويرها من أجل مواكبة الخطة الاستراتيجية ورؤية المملكة العربية السعودية نحو تحول كافة الخدمات والتعاملات الحكومية لتتم بشكل إلكتروني، ولقد تم تطوير وتعديل خدمات العنوان الوطني وفقا للمواصفات المعيارية والتقنية الحديثة بشكل علمي ومدروس يغطى جميع أرجاء المملكة العربية السعودية

التسجيل في العنوان الوطني السعودي

أن استخدام خدمة العنوان الوطني ساعد على تسهيل وصول الطرود البريدية والشحنات القادمة من داخل إلى خارج المملكة وذلك بهدف تشجيع التجارة الإلكترونية، ويتضمن العنوان عدد من البيانات أهمها رقم البناية واسم الشارع والمدينة والحي ويساعد أيضا على التعرف على الرمز البريدي والرقم الإضافي إن أمكن، كما يتطلب للتسجيل تعبئة البيانات التالية:

اختيار نوع الحساب ( أفراد -أعمال- الخدمات الحكومية)

ثم بيانات التسجيل

خطوات التسجيل العنوان

أتاحت خدمات العنوان التسجيل لعدد من الفئات والمؤسسات ، حيث يمكن للأفراد من المواطنين والمقيمين داخل أراضي المملكة بشكل دائم التسجيل في العنوان الوطني، كما يمكن أيضا لقطاع الأعمال والمؤسسات والشركات الحكومية وكذلك تسجيل الجهات الحكومية للوزارات والهيئات من خلال اتباع عدد من الخطوات التالية:-

بداية على المستخدم تسجيل الدخول أولا عبر الموقع الرسمي الخاص بمؤسسة البريد السعودي

تسجيل البيانات الخاصة بقطاع الأفراد من خلال النافذة الموجودة بالواجهة الرئيسية .

اختيار نوعية الحساب وإضافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة مثال ذلك إدخال كلا من اسم المستخدم ورقم الهوية

الوطنية الخاص بالمواطنين السعوديين وإدخال رقم الإقامة بالنسبة للمقيمين.

إدخال كلمة المرور والرمز المرئي المدرج على الصورة .

بعد الانتهاء من تسجيل كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح عليك الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

التسجيل في البريد السعودي

يمكنك الاستعلام عن العنوان برقم الهوية الوطنية والتي تتيح للمستخدم الاستفادة بالعديد من المميزات والخدمات الأخري أهمها التعرف على أماكن تواجد الأفراد على الخريطة ، وتعد خدمات الاستعلام عن العنوان الوطني واحدة من أفضل الخدمات المقدمة من قبل المملكة العربية السعودية.