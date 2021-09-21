ميقاتى يبحث التعافى الاقتصادى وتأمين الاعتمادات لتزويد مؤسسة كهرباء بالوقود

جدة - نرمين السيد - وحضر الاجتماع وزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ثم انضم إلى الاجتماع وزير الطاقة والمياه وليد فياض، حيث تم بحث آلية تأمين الاعتمادات لزوم تزويد مؤسسة كهرباء لبنان بالوقود.

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