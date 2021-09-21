أعلنت حكومة بوروندي عن مقتل شخصين وإصابة 102 آخرين في هجمات بقنابل بالعاصمة التجارية، بوجمبورا.
ووصف رئيس الوزراء البوروندي آلان غيوم بونيوني الهجمات التي وقعت مساء أمس الاثنين بأنها "أعمال إرهابية" شنها أشخاص يسعون للاستفادة من انعدام الأمن في الدولة الواقعة شرقي إفريقيا.
وأضاف أن "نصف المصابين يعانون من إصابات طفيفة وتمكنوا من العودة إلى منازلهم".
ووقعت الانفجارات في محطة رئيسية للحافلات وسوق.
وتأتي انفجارات الاثنين بعد انفجارين وقعا في المطار الدولي في بوجمبورا الأحد، وبعد وقت قصير على مغادرة الرئيس إيفاريست ندايشيمي البلاد لحضور قمة سنوية للأمم المتحدة تضم قادة العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل شخصين وإصابة العشرات في هجمات بقنابل في بوروندي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.